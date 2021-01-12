Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук заинтриговал фанатов кадрами из роскошного пентхауса
Видео появилось в личном микроблоге звезды в соцсети Instagram.
Свой видеоролик Владимир Остапчук начинает с просторной гостинной трехэтажного пентхауса, в который, шоумен, видимо, влюбился с первого взгляда.
По словам телеведущего, общая площадь роскошных апартаментов составляет 140 квадратных метров.
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"Мы переезжаем", - шутливо предупредил Владимир Остапчук свою жену Кристину.
"Короче, я нашел нам новое жилье. Трехэтажный пентхаус с выходом на крышу, барбекю.. Глянь, какой видос тут. Все, огонь, переезжаем", - заявил телеведущий за кадром.
Потом шоумен показал одну из спален апартаментов и душевую комнату, в которой установлено прозрачное стекло.
"А это уже выход на третий этаж, на крышу. Да, прикольненько. Берем! Сколько стоит?", - продолжил Остапчук, снимая отдельную террасу.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Остапчук со своей женой Кристиной действительно готовятся к переезду в новую квартиру.
Пара будет жить в новой квартире, поскольку квартира, которую они арендуют сейчас, слишком большая для них.
Также на вопрос подписчиков, почему же пара не приобретет собственное жилье, жена Остапчука призналась , что сейчас у них нет на это средств, однако пара планирует обзавестись своим жильем.
Напомним, что удовлетворенный Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная
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