Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук заинтриговал фанатов кадрами из роскошного пентхауса

Видео появилось в личном микроблоге звезды в соцсети Instagram.

Свой видеоролик Владимир Остапчук начинает с просторной гостинной трехэтажного пентхауса, в который, шоумен, видимо, влюбился с первого взгляда.

По словам телеведущего, общая площадь роскошных апартаментов составляет 140 квадратных метров.

"Мы переезжаем", - шутливо предупредил Владимир Остапчук свою жену Кристину.

"Короче, я нашел нам новое жилье. Трехэтажный пентхаус с выходом на крышу, барбекю.. Глянь, какой видос тут. Все, огонь, переезжаем", - заявил телеведущий за кадром.

Потом шоумен показал одну из спален апартаментов и душевую комнату, в которой установлено прозрачное стекло.

"А это уже выход на третий этаж, на крышу. Да, прикольненько. Берем! Сколько стоит?", - продолжил Остапчук, снимая отдельную террасу.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Остапчук со своей женой Кристиной действительно готовятся к переезду в новую квартиру.

Пара будет жить в новой квартире, поскольку квартира, которую они арендуют сейчас, слишком большая для них.

Также на вопрос подписчиков, почему же пара не приобретет собственное жилье, жена Остапчука призналась , что сейчас у них нет на это средств, однако пара планирует обзавестись своим жильем.

Напомним, что удовлетворенный Остапчук показал, как его балует новая возлюбленная

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