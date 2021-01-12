Со вторника, 12 января, в Украине вошла в оборот новая монета
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Монета номиналом 2 гривны изготовлена из нейзильбера. Ее тираж составляет 35 тысяч штук.
Памятная монета посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук – Агатангелу Крымскому. Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины".
На аверсе монеты размещены малый герб Украины, геометрический декор из раскрытых книг, которые складываются в звезду, цитата Агатангела Крымского: "Я понял, что должен быть украинофилом, это я понял вполне осознанно".
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
Отвергнутый "Холостячкой" Тригубенко признался, что у него сейчас с Мишиной и в своей проблеме: "Я не умею..."
"Надоело бояться заразы": тысячи одесситов наплевали на локдаун и вышли на улицы, видео
Трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка: "даже не ожидала этого..."
71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
На реверсе – портрет Крымского на фоне вертикальных линий, его имя и годы жизни (1871–1942).
Ранее в серии "Выдающиеся личности Украины" была выпущена монета номиналом 2 гривны посвященная украинскому юристу-международнику, который принимал активное участие в подготовке Всеобщей декларации прав человека и многих других важных международных правовых документов, ученому, Владимиру Корецкому. Ее выпустили в обращение 10 декабря.
Напомним, часть денег в Украине исчезнет, чем можно будет платить в 2021 году: "Уже перестали печатать..."
Как сообщала Politeka, Нацбанк выпустил новые 20 гривен, как они выглядят и чем необычны.
Также Politeka писала какие деньги могут исчезнуть в 2021-м году, детали от Нацбанка: "В обращении останутся только..."