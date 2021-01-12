Со вторника, 12 января, в Украине вошла в оборот новая монета

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Монета номиналом 2 гривны изготовлена из нейзильбера. Ее тираж составляет 35 тысяч штук.

Памятная монета посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук – Агатангелу Крымскому. Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины".

На аверсе монеты размещены малый герб Украины, геометрический декор из раскрытых книг, которые складываются в звезду, цитата Агатангела Крымского: "Я понял, что должен быть украинофилом, это я понял вполне осознанно".

На реверсе – портрет Крымского на фоне вертикальных линий, его имя и годы жизни (1871–1942).

Ранее в серии "Выдающиеся личности Украины" была выпущена монета номиналом 2 гривны посвященная украинскому юристу-международнику, который принимал активное участие в подготовке Всеобщей декларации прав человека и многих других важных международных правовых документов, ученому, Владимиру Корецкому. Ее выпустили в обращение 10 декабря.

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