Банкнотно-монетный ряд в Украине претерпевает важные изменения
Купюры мелких номиналов Нацбанк меняет на монеты, а мелкие монеты вообще выводит из обихода, пишет «Обозреватель».
И хотя в ближайшее время новые монеты или банкноты в обиходе появляться не будут, но перемены украинцев все же ждут.
Так, уже перестали печатать банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн. По мере износа их меняют на соответствующие монеты, поэтому в 2021 году доля монет этих номиналов, по сравнению с аналогичными банкнотами значительно сократится.
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Наиболее активно сейчас идет замена купюр в 1 и 2 грн. Попадая в банки, они больше не возвращаются в оборот.
Кроме того, уже перестали быть платежным средством монеты номиналом 1,2, 5 и 25 копеек.
Онако в 2021 году их еще можно бесплатно обменять на действующее деньги.
1,2,5 копеек сейчас меняют в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзен банк Аваль).
25 копеек можно обменять во всех банках страны до 30 сентября 2021 года. По истечении этой даты обращаться нужно будет в НБУ или уполномоченные банках.
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