В возрасте 62 лет скончался солист культовой группы "Выход" Сергей Селюнин, известный как Силя

Его называли одним из столпов русского рока, с которым "умерла целая эпоха". О трагедии сообщил PR-агент Кирилл Рейн в Facebook.

Причины смерти музыканта не уточняются. Известно лишь, что это был не коронавирус.

"Жил на разрыв. Как и должно настоящему герою рок-н-ролла. И разорвался сразу после новогодних праздников. Но всё равно останется для многих праздником, который всегда остаётся с тобой. Потому, что только так и нужно жить. Иначе смысла нет. Спасибо Сергеич за всё. Мы помним", - написал Кирилл Рейн, вспоминая о Селюнине.

Группа "Выход" – советская и российская группа, единственным постоянным участником которой являлся ее автор и лидер Сергей Селюнин. Группа играла русский рок без четких стилистических рамок, а одни и те же песни звучали каждый раз по-разному.

Всего в дискографии "Выхода" около двух десятков альбомов, в том числе "Непрерывность простых вещей", "Выхода нет". В 1989 году Селюнин участвовал в записи совместного альбома с музыкантами "Аквариума", а в 1992-м — в альбоме "Созрела дурь" группы "Ноль".

Последняя студийная запись Сергея Селюнина, альбом "Подкрался", датируется 2019 годом.

Напомним, перестало биться сердце известного музыканта, подарившего миру многие хиты.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь творца культового сериала, который цитируют миллионы.

Также Politeka писала, что ушел из жизни музыкант культовой группы, его хиты знали наизусть.