Новый "Холостяк" Михаил Заливако удивил своим внешним видом

Харьковский бизнесмен, который станет героем одинадцатого сезона популярного реалити шоу уже весной 2021 года, показал новое фото на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Заливако сфотографировался с ведущим шоу Григорием Решетником.

«Гриш, а Гриш! Ну, теперь и у меня есть фото с тобой», - подписал снимок холостяк.

«Мишань, но мы и красивые», - прокомментировал кадр ведущий, который запечатлен на фото в темно-синем костюме, туфлях и голубой рубашке.

А вот стиль нового холостяка не все смогли оценить. Заливако позировал в белой рубашке, черном пиджаке, красных укороченных брюках с черными лампасами и черных кедах с белой подошвой и шнурками.

«Не, ну верх норм, а низ....это просто пи**ец.....трешак.....», «Блиин, да что же за мода такая? верх 👍и низ 🤦‍♀️как-будто из разных картинок», - пишут в комментариях.

Но нашлись и те, кому стиль Заливако понравился.

«Вот это машина будет в новом сезоне», «Очень милое фото», «Поздравляю нового сердцееда 😍😍😍», «О, какие классные», «Такие хорошенькие», «Стильный», «Очень крутые и стильные», - сыплют комплиментами в Сети.

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