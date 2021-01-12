Уникальной четверне из Кропивницкого исполнилось десять месяцев

Сестрички Диана, Милослава, Лиза и Вика, что похожи друг на друга как две капли воды, вместе с родителями впервые отпраздновали новогодне-рождественские праздники.

Как молодые родители справляются с воспитанием сразу четверых младенцев, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

О том, что у них будет большое пополнение, Настя и Влад Валихновские узнали на четвертом месяце беременности. Сначала на УЗИ увидели тройню, а потом рассмотрели и четвертую малышку.

Близняшки попросились на свет на 32-й неделе беременности и родились почти одинаковыми - каждая весила около двух килограммов и имела рост 42-43 сантиметра.

Девочки являются идентичной однояйцевой четверней. Такое явление уникально не только для Украины, но и для всего мира. Сестры похожи друг на друга как две капли воды. Однако родители их хорошо различают. Говорят, у каждого свой характер и даже голос.

Семья живет в арендованной квартире, хотя местная власть и подарила им сертификат в новострое. Новое жилье еще строится, а пока многочисленному семейству приходится ежедневно справляться с проблемой прогулок, ведь живут они на четвертом этаже. А папа малышек жалуется на недостаток сна и постоянную усталость.

Молодые родители мечтают выспаться и чтобы их дочери были здоровыми. Врачи говорят, что у девочек все хорошо. Несмотря на то, что родились преждевременно, они все наверстали в развитии и вот-вот начнут ходить.

Напомним, 20-летняя украинка родила четверых, кадры счастливой семьи.

Как сообщала Politeka, беременность обернулась бедой для украинки, малышка родилась не такой, как все.

Также Politeka писала, что 42-летняя украинка родила 18-го ребенка, поразив даже врачей, уникальные кадры.