В Ужгороді 20-річна мати народила відразу чотирьох малюків

Троє хлопчиків і дівчинка з'явилися на світ шляхом кесаревого розтину на 30-му тижні вагітності. Вага новонароджених - від 1260 до 1460 грамів. Такі пологи на Закарпатті приймали вперше.

Про це повідомляє Репортер.

20-річна мама Лариса сама з Тячівського району та останні 7 тижнів перебувала в Ужгородському пологовому будинку під наглядом персоналу медзакладу. Зараз вона підбирає імена для своїх діток.

Лікарі уточнили, що під час операції медики застосували унікальну техніку "повільного кесарева" коли діти народжуються без втручань хірурга — через операційну рану самостійно, як під час природних пологів.

Крім того, кесарів розтин було проведено унікальною методикою місцевого акушера-гінеколога Руслана Федько, яка полягає в розродженні багатоплідної недоношеної вагітності в цілих навколоплідних оболонках, з непорушеною цілісністю навколоплідних вод.

Це дозволяє народити дітей "в сорочці", що практично виключає травматизацію центральної нервової системи (мозку) дітей і є максимально дбайливим і економним по відношенню до крихкого" недоношеного" організму дітей.

"Унікальність цієї операції в тому, що третій плід в цілому навколоплідному міхурі був розгорнутий з поперечного положення в сідничне передлежання і, аналогічно, народжений в цілому навколоплідному міхурі - це ми робимо в Україні єдині. Досі таке ще ніхто не робив",-заявив акушер-гінеколог Руслан Федько. Після такого хочеться сказати:"Тримайся, татко".

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