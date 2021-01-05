В Ужгороді 20-річна мати народила відразу чотирьох малюків

Троє хлопчиків і дівчинка з'явилися на світ шляхом кесаревого розтину на 30-му тижні вагітності. Вага новонароджених - від 1260 до 1460 грамів. Такі пологи на Закарпатті приймали вперше.

Про це повідомляє Репортер.

20-річна мама Лариса сама з Тячівського району та останні 7 тижнів перебувала в Ужгородському пологовому будинку під наглядом персоналу медзакладу. Зараз вона підбирає імена для своїх діток.

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Лікарі уточнили, що під час операції медики застосували унікальну техніку "повільного кесарева" коли діти народжуються без втручань хірурга — через операційну рану самостійно, як під час природних пологів.

Крім того, кесарів розтин було проведено унікальною методикою місцевого акушера-гінеколога Руслана Федько, яка полягає в розродженні багатоплідної недоношеної вагітності в цілих навколоплідних оболонках, з непорушеною цілісністю навколоплідних вод.

Це дозволяє народити дітей "в сорочці", що практично виключає травматизацію центральної нервової системи (мозку) дітей і є максимально дбайливим і економним по відношенню до крихкого" недоношеного" організму дітей.

"Унікальність цієї операції в тому, що третій плід в цілому навколоплідному міхурі був розгорнутий з поперечного положення в сідничне передлежання і, аналогічно, народжений в цілому навколоплідному міхурі - це ми робимо в Україні єдині. Досі таке ще ніхто не робив",-заявив акушер-гінеколог Руслан Федько. Після такого хочеться сказати:"Тримайся, татко".

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