Молодая жена Виктора Павлика поделилась деталями отношений с супругом

26-летняя Екатерина Репяхова рассказала об этом в своем микроблоге в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Молодая супруга Виктора Павлика охотно делится подробностями личной жизни, и отвечает на самые разнообразные вопросы подписчиков.

Девушку спросили, почему она обращается к супругу на вы.

«Потому что мне нравится называть его Виктор Франкович при третьих лицах. Это наша фишка. На вы не всегда, на ты часто в сторис говорю. Дома называю его малыш, любовь», - ответила Катерина.

Также Репяхова рассказала, что разница в возрасте у них с Павликом 28,5 лет.

При беременная супруга 55-летнего артиста отметила, что это ее совершенно не смущает, и она уверенна, что у ее ребенка будет любящий и заботливый отец.

54-летний певец Виктор Павлик и его 25-летняя концертный директор Екатерина Репяхова поженилась 29 мая 2020 года.

У артиста уже было два сына и дочь от предыдущих браков. В августе 2020 года 21-летний сын артиста Павел умер от рака, несмотря на все усилия спасти жизнь парня не удалось.

Напомним, беременная жена Виктора Павлика засветила прелести в откровенном купальнике и не сдержалась: "Мы узнали, кто у нас...".

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