Балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар рассказала, по какому принципу она судила артистов и украинских звезд на паркете

Громкое признание она сделала в интервью Маше Ефросининой.

Так, ведущая шоу поинтересовалась, как за четыре сезона шоу "Танці з зірками" она находила общий язык с людьми в неравных ситуациях.

"Не менее каторжный труд - уметь находить интонацию общения с людьми в неравных ситуациях. Я про твои взаимоотношения (со звездами - ред.)... Это много известных людей в нашей страней, у которых свои фанаты", - начала Маша Ефросинина.

По словам Кухар, общение со звездами - эмоциональная нагрузка, и со многими участниками она была знакома до "Танців з зірками".

"Человек же понимает, на что подписывается, когда соглашается на проект... Со многими звездами, которые участвовали, я была знакома задолго до танцев. Это и сложность, и какой-то плюс... Когда я сажусь за судейский стол - я смотрю объективно на то, что человек сделал в проекте, насколько он прогрессивно вырос, насколько хорошо он отработал, и как он собрался и как он эмоционально станцевал", - добавила судья шоу "Танці з зірками".

Ранее Екатерина Кухар откровенно заговорила о врагах после шоу "Танці з зірками".

По словам, у нее, как у любого человека, есть симпатия и антипатия, но суровых врагов нет.

Она призналась, что когда она садится за судейский стол, то старается объективно смотреть, что именно артист показал на паркете и как он работал на протяжении последней неделе.

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