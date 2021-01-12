Российская певица, легенда советского шоу-бизнеса Алла Пугачева впечатлила внешностью без лишнего макияжа внешностью

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось фото, которое вызвало бурную реакцию.

Пугачева запечатлена крупным планом. Видно, что ее лицо прктически не накрашено, только губы подведены. Волосы Примадонны пышно уложены мелкими завитками. Вероятно, именно такой ее видят ее домашние.

Пользователи Сети восхищаются тем, как выглядит 71-летняя артистка.

«Сама обожаемая», «Всё равно классная», «Хороша», «Прекрасно, свежо, по-морскому», «Обожаю Вас любую😍», «С макияжем мы все красотки! Обычная женщина, на свой возраст и выглядит», «Классная...всем бы нам так выглядеть...», «Улыбка украшает! Давайте чаще улыбаться!», «Умничка🔥 Обожаю вас. Королева», «Самая красивая», «Кожа вообще супер», «Даже без мейкапа красивая Алла», - пишут в комментариях.

Однако не все разделяют такое мнение.

«Парик и слой крема на лице. Роль Яги ей подойдёт. Давайте говорить правду, а не льстить», «Ужас ужасный! Зачем?», «Зачем такие фото показывает», - отметили пользователи Сети.

Напомним, что Алла Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто...".

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