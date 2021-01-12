Украинцы в сети возмутились ростом тарифов на коммунальные услуги

Как передает Politeka.net, о суме в своей платежке рассказала киевлянка Елена Подгорная в Facebook.



"Пришли счета за коммуналку в городской квартире. Что вам рассказать про Сахалин? 3300 только отопление. 700 - квартплата. А люди ещё пользуются электричеством и водой. Интересно, как скоро до избирателей дойдёт вся глубина пи***а?", - не подбирая слов сообщила Елена.

В комментариях под постом украинцы также выразили свое негодование стоимостью коммуналки, а некоторые уточнили, что это платежки лишь за декабрь.