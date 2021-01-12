Украинцы в сети возмутились ростом тарифов на коммунальные услуги
Как передает Politeka.net, о суме в своей платежке рассказала киевлянка Елена Подгорная в Facebook.
"Пришли счета за коммуналку в городской квартире. Что вам рассказать про Сахалин? 3300 только отопление. 700 - квартплата. А люди ещё пользуются электричеством и водой. Интересно, как скоро до избирателей дойдёт вся глубина пи***а?", - не подбирая слов сообщила Елена.
В комментариях под постом украинцы также выразили свое негодование стоимостью коммуналки, а некоторые уточнили, что это платежки лишь за декабрь.
"Так это ещё за декабрь. Что будет в январе", "Они людей загонят в долги, а потом начнут забирать и конфисковывать их имущество", "Это счет за декабрь, а в январе, еще больше зашквар!", "Так это же ещё по старым тарифам, по новым в следующем месяце, ну я так прикинула, мне три пенсии ещё надо", "Вы же хотели в Европу, а теперь плачете? Не знали, что "шлях до Европы" будет устлан трупами украинцев?", "Но повышение основное будет с января", - писали украинцы в сети.
Напомним, новые тарифы на газ разорят украинцев, кого заставят платить на 40% больше.
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Как сообщала Politeka, оплата за проезд по-новому, власть приняла решение: что надо знать.
Также Politeka писала, что украинцы подняли бунт против повышения тарифов на 101%, перекрывают трассы.