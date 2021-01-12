Украинцы продолжают жаловаться на сервис Приватбанка и рассказывают о проблемах с получением банковских карт

Так, на тематическом портале Минфин появилась новая жалоба.

По словам мужчины, он обратился в госбанк, чтобы получить карточку для выплаты денег (зарплаты), но услышал отказ без каких-либо объяснений.

В Приватбанке даже сказали, что у мужчины нет никакой возможности обжаловать это решение банка.

"Добрый день! Обратился в отделение Приват Банка чтобы получить карту для выплаты заработной платы. На что я получил отказ без всяких объяснений. Кредитов ни в одном банке не брал, никаких правовых нарушений не имею. В прошлом был клиентом вашего банка. На мой ответ как восстановить обслуживание или где я могу это обжаловать решение, сказали никак. Как я могу решить этот вопрос? Жду обратной связи", - отметил мужчина в своей жалобе.

Стоит отметить, что сотрудник государственного банка оперативно отреагировал на отрицательный отзыв.

"Добрый день! Обратились в личном сообщении, чтобы уточнить детали", - написал сотрудник Приватбанка в комментариях под новой жалобой.

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