Новый штамм вируса, который мутировал, уже циркулирует во Львове
Медики уже дали ему название – B 1.1. Известно, что он родом также, как и самый первый штамм – из Китая.
Об этом рассказала главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко на брифинге 12 января, сообщает "Суспільне".
По словам специалиста, во Львовской области уже был зафиксирован мутирующий штамм COVID-19, то есть неописуемая опасность уже здесь. В лабораторном центре области нет возможности определить вид или штамм заболевания и все положительные результаты отправляют в Центр общественного здоровья, чтобы установить тип вируса.
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На данный момент уже известно о пяти штаммах коронавируса, которые циркулируют по территории Украины. Эпидемиолог отмечает, что далеко не все пациенты с симптомами заболевания обращаются к врачам, особенно в период праздников.
Напомним, что по состоянию на вторник, 12 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 91,3 млн человек. За минувший день выявлены 578 421 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 1,95 млн пациентов.
При этом выздоровели – 65 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 214 тыс., Британии – 46 тыс. и Бразилии – 28 тыс.
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