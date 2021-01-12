Вскоре украинцы смогут меньше платить за газ по тарифам для населения, в Кабмине уже готовят соответствующее решение

Как передает Politeka.net, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем официальном Телеграм-канале. По его словам, глава Минэнерго Юрий Витренко и руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев встретились с депутатами из "Слуги народа" и обсудили проекты снижения цен на "голубое топливо" и его доставку.

"Представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей", - пишет глава Кабмина. - "Это позволит как можно быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ".

Первый подход предусматривает формирование тарифов по такой формуле: цена на хабах в Европе минус транспортировка газа в Украину. Предлагают также ограничить маржу для поставщиков. Согласно второму плану, украинские компании, которые поставляют газ, могут обязать работать по годовому тарифу, которым пользуется "Нафтогаз". Предлагают также увеличить конкуренцию, чтобы предприятия были вынуждены снижать цены для привлечения клиентов.

"По результатам совещания с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа. НКРЕКП срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу", - добавил премьер в сообщении.

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