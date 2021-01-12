Мега популярная американская певица Билли Айлиш подорвала сеть сообщением о выходе новой книги

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка сообщила, что выпустила фотокнигу с эксклюзивными фотографиями. На обложке книги изображен портрет артистки еще совсем маленькой.

«Я сделала фотокнигу о своей жизни с детства до настоящего времени и записала аудиокнигу с историями, чтобы дополнить некоторые фотографии», - поделилась хорошей новостью с поклонниками Айлиш.

В сеть сразу же слили несколько эксклюзивных кадров из новой книги. Один из них оказался весьма горячим. На нем любимица миллионов сидела на полу, повернувшись спиной к камере. Ее изумрудные волосы спадали на спину, делая ее похожей на русалку.

Билли разорвала футболку прямо на теле, взбудоражив фантазию фанов. Спина красотки была украшена точками. Это буквально свело с ума фанатов, которые стали распространять кадры по сети.

«Остановитесь, Боже, я так взволнован этой книгой и всеми ее новыми фотографиями!», «Что-то в ее спине есть, она такая горячая», «эта книга убьет меня», «Буквально все в ней идеально, насколько она настоящая», - пишут пользователи сети.

Как известно, Билли Айлиш настоящий поп-идол последних годов. В Инстаграм на нее подписано более 74 миллионов человек.

Напомним, что дерзкая Билли Айлиш дала насладиться своими пухлыми губками на новом фото: «Сладкая девочка».

Как сообщала Politeka, счастливую Билли Айлиш застукали с Бибером, пара не сдержала эмоций: "когда успела…".

Также Politeka писала, что Билли Айлиш отбросила стыд, отшлепав себя прямо перед камерой: "ни капли стеснения".