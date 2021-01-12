Известная российская актриса Кристина Асмус показала свою родную сестру, которая похожа на нее как две капли воды

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса поделилась свежим фото и рассказала забавную ситуацию. Один из поклонников спросил у Асмус, что за темненькая девушка сфотографировалась с ней. Но темненькой оказалась сама актриса. А вот за Кристину приняли ее родную сестру, эффектную блондинку Карину.

«Комментарий в карусели подтолкнул меня выложить это фото отдельно. Мы с сестрой @karina____asmus действительно очень похожи и всегда были. Нас часто называли близнецами, хотя я старше Карины на 3 года. Но вот я покрасилась и мне интересно - сходство до сих пор очень сильное или уже не так?», - подписала фото звезда.

В комментариях стали спорить по поводу схожести сестер. Одним девушки показались близняшками, а другие и вовсе не заметили сходства.

«Теперь Карина больше похожа на Кристину, чем Кристина на Кристину», «Я, наверное, чего-то не понимаю, но, как вас можно перепутать!? Вы разные», «Как по мне одно лицо», «Она выглядит намного младше вас», «Глазки похожи... Сходство безусловно есть! Видно, что сестрички», «И теперь ваша сестра похожа на вас прежнюю больше, чем вы сами)))», «Для меня не похожи совсем)», - пишут люди.

Напомним, что помятая и растрепанная Асмус ошарашила словами после Нового года: «Бедняжка».

Как сообщала Politeka, довольную Асмус «застукали» с Харламовым после развода, камер не стеснялись: «Не могу насмотреться!».

Также Politeka писала, что Асмус не сдержала чувств рядом с Харламовым и решилась на откровение: «Когда любишь и очень хочешь…».