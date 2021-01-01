Відома російська актриса Христина Асмус ошелешила кадрами, на якому видно "наслідки" Нового року

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

«Добрий ранок. Як справи?» - поцікавилася вона у шанувальників.

На знімку можна помітити розпатлану і пом'яту Асмус, яка з "розмазаним" обличчям і капелюхом Діда мороза нібито тільки прокинулася. При цьому собі на лоб актриса приклеїла стікер з часом – 21:00.

"Бідолаха", " справи як помада, — скрізь, але не на місці!", "відмінно виглядаєш. Дуже крута фотка", "Христина подав пригнічена?", "думав, що погано. Поки не побачив тебе", "з Гаріком ти краще виглядала", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що російська актриса Христина Асмус захопила шанувальників новим чуттєвим образом з кучериками

"Відкрию вам секрет-вчорашню серію" Золото Геленджика " ми знімали найпершою!! 💥 😳 Страшно було всім. Страшно шалено. І кількість факапів до початку зйомок просто зашкалювало Допустиме 🙈 перші зйомки тривали майже добу! Учасникам було неймовірно складно", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим вирішила позбутися розкішного волосся: "сама невдала...".

Також Politeka писала, що вбита горем Асмус відверто розповіла про нещастя, смерть розлучила назавжди.