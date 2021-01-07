Відома російська актриса Христина Асмус спантеличила шанувальників, показавшись з розведеним Гаріком Харламовим на святі

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Не можу ніяк надивитися на фото і відео з дня народження дочки ☺ це був дуууже щасливий день!!! Мені навіть в кінці вечора офіціант сказав, що я взагалі нічого не їла. А я навіть не помітила ☺ ️ і як всістися за стіл, коли навколо стільки краси, активностей і задоволена дитина, що скаче під улюблені пісні? Ну і я, само собою, разом з нею на нових каблах», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії задоволена Асмус позує поруч з колишнім чоловіком Гаріком Харламовим і дочкою. Всі вони тримають в руках по папузі, посміхаючись при цьому на камеру.

"Знову чоловіка прифотошопила", "сімейний зв'язок - найпрекрасніше, що можна показати дитині. Добре, що вам вдається підтримувати здорові відносини не дивлячись на розставання", "а Гарік як справжній", "яка цікава надувна лялька Харламова, прям як справжня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадавши, біда у Христини Асмус, всі плани актриси зруйнував страшний діагноз:"Веселого тут мало...".

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