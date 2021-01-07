Известная российская актриса Кристина Асмус озадачила поклонников, показавшись с разведенным Гариком Харламовым на празднике

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Не могу никак насмотреться на фото и видео с дня рождения дочки 😍 Это был ооочень счастливый день!!! Мне даже в конце вечера официант сказал, что я вообще ничего не ела. А я даже не заметила 🤷🏼‍♀️ И как усесться за стол, когда вокруг столько красоты, активностей и довольнейший ребёнок, скачущий под любимые песни? Ну и я, само собой, вместе с ней на новых каблах», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии довольная Асмус позирует рядом с бывшим мужем Гариком Харламовым и дочерью. Все они держат в руках по попугаю, улыбаясь при этом на камеру.

«Опять мужа прифотошопила», «Семейная связь - самое прекрасное, что можно показать ребенку. Хорошо, что вам удается поддерживать здоровые отношения не смотря на расставание», «а Гарик как настоящий», «Какая интересная надувная кукла Харламова, прям как настоящая», - пишут пользователи сети.

Напомним, беда у Кристины Асмус, все планы актрисы разрушил страшный диагноз: "Веселого тут мало…".

Как сообщала Politeka, счастливая Асмус под елкой огорошила своим сюрпризом, неожиданное фото: "Гарик задарил?".

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