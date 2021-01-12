На такое не каждый пойдет

Певица Наташа Королева показала, в каком доме ей пришлось жить во время путешествия в Африку, а также поделилась подробностями о быте вдали от цивилизации

Как известно, после громкого скандала с изменой Тарзана стриптизер и его супруга отправились в Африку, где приняли участие в съемках нового проекта «Племя». Для этого шоу они поселились прямо в джунглях с племенем аборигенов, где им предстояло изучить местный быт и обычаи.

В своих Сториз Королева решила показать подробнее, в каких условиях они с мужем жили. В частности, она продемонстрировала их дом посреди джунглей. Крошечное строение, похожее на сарай, стало приютом пары на все время проекта.

«Мы жили в этом домике! Даже привыкли, грустно было уезжать!», - призналась Королева.

Ее поклонников также волновал вопрос их с артистом ежедневных нужд. Так, людей интересовало, где в племени была уборная.

«Есть специально огороженная территория, ты туда заходишь и вешаешь на забор платок, значит занято! Территорию убирают каждый день! Все очень чисто!», - рассказала Королева.

Певица также призналась, что племя, с которым они жили, оказалось очень дружелюбным и относилось к ней хорошо.

«Они гостеприимные! Приняли хорошо!», - вспоминает звезда.

Отметим, что на некоторых кадрах из путешествия Королева демонстрирует довольного мужа, которого не так давно уличили в изменах.

Напомним, Наташа Королева разрыдалась в объятиях Тарзана после скандала с изменами: "Столько боли и позора принес...".

Как сообщала Politeka, опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото.

Также Politeka писала, что плачущие Королева и Тарзан поразили кадрами примирения, о скандале можно забыть.