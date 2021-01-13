Известный российский актер умер в своей квартире в центре Москвы

Сообщается, что 57-летнему артисту, известному по фильму «Московская любовь», Денису Карасеву стало плохо, сообщает Пятый канал.

Вызванные медики помочь ему уже не смогли. Причины смерти актера устанавливаются.

По предварительным данным, актер скончался от сердечной недостаточности. Но все же пока официальных данных о причинах смерти звезды нет.

Поклонники творчества Дениса Анатольевича выражают слова соболезнования его близким и желают им сил и терпения. Пока неизвестно, когда и где состоится прощание с ним.

Денис Карасёв родился в Эстонии, в 22 года окончил ГИТИС.

Актер известен по ролям в фильмах и сериалах «Сволочи», «Дальнобойщики», «Мы из будущего 2» и многих других.

Карасев играл в «Ленкоме», исполняя роль Кая в «Жестоких играх», Смерть и Главаря рейнджеров в «Звезде и Смерти Хоакина Мурьеты». Также артист танцевал в «Юноне и Авось», «Поминальной молитве». Работал в театре Маяковского.

В 2004 году Карасев поставил собственный спектакль. Это был «Белый рыцарь» по повести маркиза де Сада. В постановке у Карасева играли Сергей Колесников, Сосо Павлиашвили, Ольга Антонова.

Напомним, знаменитая актриса отошла в мир иной, на ее фильме выросло не одно поколение: детали трагедии.