Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя и рассказала об отдыхе
На фото Ана сидела на кровати в топе и шортах. Чери расстегнула верхнюю часть одежды, хвастаясь видом пышных "подружек". Красотка улыбалась, а волосы собрала в узел. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Большую часть дней я просто отдыхаю дома в своем фитнесе. карантин был жестким, но мое сообщество @cheri_fit стало сильнее, потому что из дома мы проводили тренировки в режиме реального времени 2 раза в неделю в течение последних 7 месяцев! ! Мы сохранили так много в нашем IGTV !! Следующая живая тренировка со мной в этот четверг, мы тренируемся присоединяйтесь ко мне в 8:00 по тихоокеанскому стандартному времени, все, что вам нужно, это гантели", - написала звезда.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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"Как всегда самое ослепительное и завораживающее, чувственное и красивое", "Выглядит очень хорошо, детка!", "Красиво и шикарно", "Я бы с удовольствием на карантине с тобой .... такая красивая".
Мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери в расстегнутой одежде не стала скрывать загорелые формы.
Поэтому кадр вышел более чем естественным и одновременно с тем пикантным. Единственной пикантной деталью здесь оказалась зона декольте, которую совсем не скрыла одежда.
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