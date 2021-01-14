Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя и рассказала об отдыхе

На фото Ана сидела на кровати в топе и шортах. Чери расстегнула верхнюю часть одежды, хвастаясь видом пышных "подружек". Красотка улыбалась, а волосы собрала в узел. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Большую часть дней я просто отдыхаю дома в своем фитнесе. карантин был жестким, но мое сообщество @cheri_fit стало сильнее, потому что из дома мы проводили тренировки в режиме реального времени 2 раза в неделю в течение последних 7 месяцев! ! Мы сохранили так много в нашем IGTV !! Следующая живая тренировка со мной в этот четверг, мы тренируемся присоединяйтесь ко мне в 8:00 по тихоокеанскому стандартному времени, все, что вам нужно, это гантели", - написала звезда.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Как всегда самое ослепительное и завораживающее, чувственное и красивое", "Выглядит очень хорошо, детка!", "Красиво и шикарно", "Я бы с удовольствием на карантине с тобой .... такая красивая".

Мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери в расстегнутой одежде не стала скрывать загорелые формы.

Поэтому кадр вышел более чем естественным и одновременно с тем пикантным. Единственной пикантной деталью здесь оказалась зона декольте, которую совсем не скрыла одежда.

Напомним, бесстыжая Ана Чери приспустила купальник ради максимального соблазна в тропиках

А еще Politeka писала, что Ана Чери бесстыдно потянула за лямки купальника, не скрывая достоинства

Также Politeka сообщала, что Ана Чери в кружевном корсете на подвязках превратилась в соблазнительную француженку



