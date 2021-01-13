"Квартал 95" предупредил о грандиозной "битве" шоумена Евгения Кошевого с одной из главных звезд украинского шоу-бизнеса

Публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте студии "Квартал 95".

Так, украинцам анонсировали старт нового сезона "Лиги Смеха" под названием "Битва титанов".

На сцене в качестве ведущих схлестнутся Евгений Кошевой и Потап.

В рамках нового сезона "Битвы титанов" на сцене будут выступать такие коллективы, как "Загорецкая", "Винницкие", "Трио разные", "30+", "Наш формат" и другие.

Украинцев также успокоили и заверили, что съемки нового сезона "Лиги смеха" будут происходить с соблюдением всех карантинных норм.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и оставили лайки и десятки восторженных комментариев.

"А где Прозрачный гонщик? Какая битва титанов без него?", "Пошло-поехало очень бы хотелось увидеть", "Битва яиц", "А жюри будет прежним? Будет, в кого все хотят попасть?", "В акурат к концу локдауна", "Достали этими тупыми лысинами", "А при чем здесь вездесущий Потап?? Он Лигу Смеха на замене вёл , будто свой корпоратив какой-то, только перекатывания яиц не хватало. Не люблю его и разочарована, да ещё и на целый сезон", - написали фанаты под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Евгения Кошевого покорежило после провала "Квартал 95".

Так, Кошевой в свойственной ему шутливой манере решил продемонстрировать, как на него влияют праздники с традиционными пышными застольями и обилием салатов.

На новом фото артист сидит перед камерой с перекошенным и слегка ошалелым лицом. По нему явно видно, что он не понимает, что происходит и еще не успел включиться в рабочий режим.

Напомним, эпоха "Квартал 95" заканчивается, для Кошевого и Кравец наступают тяжелые времена:

Как сообщала Politeka, разгневанные украинцы отправили "Квартал 95" на пенсию, Кошевой перешел черту

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" вспомнил о Зеленском и нарвался на гнев