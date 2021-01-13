Клиент потерял заоблачную сумму из-за непонятного сбоя в терминале ПриватБанка
Об этом он рассказал в жалобе на портале Минфин.
По его словам, он пополнял свой депозит на $3000, но по ошибке внес лишние $30.
"Днем пополнял депозит, вместо допустимых 3000 $, я по ошибке внёс 3030 $, ну подумал я сейчас лишние 30 закину на валютный счёт, но нет. Терминал выдал ошибку, не выдал чека и выкинул меня на зелёный экран где меня попросили позвонить 3700. Где бот не давая возможности связаться с оператором просто заскриптовано говорил о смене пароля", - откровенно рассказал мужчина.
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Клиент отметил, что сейчас дожидается ответа ПриватБанка относительно инкассации, после которой ему могут вернуть деньги.
Он также выразил надежду, что заоблачную сумму ему все-таки вернут.
"Вот сейчас жду инкассации и ответа поддержки. Надеюсь мне не скажут типа такого не было, до свидания… Надеюсь, что всё будет хорошо. Алгоритм работы терминалов писал школьник, увольте его. Я не должен нервничать из-за халатности самого большого банка Украины", - эмоционально подытожил он в своей жалобе.
"Добрый день! Извиняемся за возможные неудобства. Заявка на возврат средств уже в работе и по ее результату вас будет дополнительно проинформировано", - отреагировал на жалобу сотрудник банка.
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