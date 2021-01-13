Актриса Ольга Сумская жестко ответила украинцам

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда не отказывает себе в удовольствии похвастаться роскошным отдыхом на горнолыжном курорте в Буковеле, пока другие украинцы сидят на карантине.

Однако некоторые реплики относительно ее развлечений, видимо, задели Сумскую и она решила не молчать.

«Я такая, какая есть... Спасибо всем за теплые комментарии и даже за ужасные, злые, желчные... Меня это закаляет! Ведь мы не можем всем нравиться, не так ли? ❤ С Маланкой вас, друзья, и с Василием!», - написала артистка на своей странице в Инстаграм.

При этом она показала новые кадры с заснеженных Карпат.

Ранее пользователей Сети очень возмутили кадры, которые показала Сумская. Дело в том, что актриса засветила столпотворение из лыжников и сноубордистов, желающих спуститься с ветерком.

Понятно, что это вызвало негодование, ведь в стране начался локдаун, призванный как раз "бороться" со скоплением народа в одном месте. Получается, что правила не для все одинаковые. Пока у кого-то локдаун, другие могут спокойно развлекаться, писали в Сети.

Напомним, расстроенная Сумская показала грустные кадры отдыха с дочерью: «Капец, посмотрите, какая…»

Как сообщала Politeka, колоритная Сумская в вышиванке и кожаных штанах появилась на публике с семьей: "Дочь еще та..."

Также Politeka писала, что муж 54-летней Сумской ошарашил преображением со сверкающим макияжем: "Настоящие семейные ценности"