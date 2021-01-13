Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret приняла участие в жаркой фотосессии

Звезда нередко демонстрирует формы в смелых фотосессиях, пишет Politeka.net. Модель не испытывает никаких стеснений по поводу этого, поэтому откровенные фото для нее не редкость.

В этот раз Белла предстала в рубашке, сверху которой надела яркую куртку. Модель расстегнула одежду и сверкнула обнаженной грудью.

Звезда позировала в машине, попивая напиток из пластикового стакана.

Модель смотрела вдаль, а несколько прядей ей упали на лицо.

Также Хадид позировала впереди авто, распахнув рубашку, с краями которого игрался ветер.

Модель была также в мини-шортиках на высокой посадке. Стройные ножки и пресс - выглядели также шикарно, как и грудь, которая выглядывала из рубашки.

"Я имею в виду силу этого фото ✨", - написали авторы поста в фан-группе.

За несколько часов пост собрал почти 100 лайков, ведь группа только набирает популярность.

"Оглушающая!", - написал один из поклонников.

Отметим, в 16 лет Белла Хадид сделала себе пластические операции, чтобы попасть в модельный бизнес.

Карьера будущей звезды началась в 2014 году, когда она заключила контракт с IMG Models. После чего она стала принимать участие в модных показах коллекций Desigual, Tom Ford.

Затем последовали фотосессии для журналов Bazaar и Fashion Book.

В 2015 году Белла получила премию «Звездный прорыв». Звезду стали приглашать в различные телешоу и клипы до сих пор она не теряет популярности.

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