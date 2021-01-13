Стало известно, как во время карантина украинцы будут платить за потребленный газ

Об этом рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

По его словам, до конца отопительного сезона или до окончания карантина введут единый тариф на газ в размере 6,99 грн/кубометр.

"В связи с пандемией и карантинными ограничениями, резким ростом цен на биржах, предлагается ввести для всех государственное регулирование на период карантинных ограничений или до конца отопительного сезона. Предлагаемая цена 6,99 грн за кубометр", - отметил Шмигаль.

Как известно, в Украине действует свободный рынок газа, поэтому украинцы могут выбирать себе поставщика услуг. С августа действуют различные тарифы в ценовом диапазоне от 6,99 грн до 10 гривен за кубометр.

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Даже без пересмотра тарифов украинские семьи могут платить за газ на 40% меньше, самостоятельно выбирая выгодного поставщика услуг.

Если семья пользуется только газовой плитой и живет в многоквартирном доме, то разница при оплате будет незначительной. Если же, например, дом отапливается газом, то экономия может составить несколько сотен гривен в месяц.

Если семья тратит на отопление около 150 кубов в месяц, с минимальным тарифом – это 1 048 грн, а с максимальным – 1486 грн. То есть, при смене поставщика услуг украинцы могут экономить до 400 грн в месяц.

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