Российский актер и звезда популярных сериалов Дмитрий Гусев умер прямо за рулем автомобиля

Об этом пишут российские СМИ.

Известно, что трагедия произошла сегодня, 13 января, в Москве.

Сообщается, что актер Дмитрий Гусев возвращался домой со съемок на автомобиле и его обнаружили прохожие.

По данным Rentv, 45-летнему актеру Дмитрию Гусеву стало плохо и прямо во время движения авто он потерял сознание.

Прохожие увидели, как автомобиль актера "газовал" на месте. Медики, которые прибыли на место инцидента, лишь констатировали смерть популярного артиста.

Теперь специалистам предстоит установить точную причину смерти Дмитрия Гусева на Курьяновской улице в Москве.

Стоит отметить, что за свою длительную карьеру Дмитрий Гусев успел сняться нескольких сериалах, но популярность приобрел после ролей в "Папиных дочках", "Солдатах", "Глухаре" и других.

"Он закончил съемки и уехал с площадки, кажется, по пути у него остановилось сердце и поэтому он разбился. Но это уточнит медэкспертиза", - позже сообщила агент актера Мария.

Свой путь на сцене он начали в своем родном Северске (Тульская область) в театре «Наш мир». В 2001 году Дмитрий Гусев окончил актёрский факультет Ярославского государственного театрального института и стал выступать в московском Театре на Юго-Западе.

На большом экране Дмитрий Гусев официально дебютировал в далеком 1993 года, когда ему выделили небольшую роль в казахском фильме "Абулхаир-Хан".

Напомним, знаменитая актриса отошла в мир иной, на ее фильме выросло не одно поколение: детали трагедии.

Как сообщала Politeka, ушел из жизни легендарный актер, сыгравший "Человека-амфибию"

Также Politeka писала, что умер легендарный красавец-актер, который покорил сердца миллионов