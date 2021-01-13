Снежный циклон с щедривками посетит Украину на Василия

Свежий прогноз погоды обнародовала авторитетный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 14 января, будет не такой мощный циклон, как сегодня, но с обильными осадками в виде снега.

"Снег ожидается 14-го января в западных областях Украины, местами на севере и в Винницкой области. Восточная часть, южная, большинство Центра освободятся от осадков и завтра там будет сухо. Разве что в Крыму и Приазовье еще ожидается мокрый снег", - отметила авторитетный синоптик в своем микроблоге.

Из-за ухудшения погодных условий на дорогах будет очень скользко, поэтому водители должны быть максимально осторожными.

На Севере ночью столбики термометров опустятся до -10, в других регионах от -2 до -7. Днем на Василия немного "потеплеет": на Юге около нуля, а в других областях будет колебаться от -1 до -5 градусов.

"В Киеве завтра, 14-го января, есть надежда на снег, ближе во второй половине дня или вечером. Ближайшей ночью в столице -3-5 градусов, завтра днем -2-4 градуса. Серьезный холодный воздух арктического происхождения начнет заходить с 15-го января, температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января составит-13-20 градусов, местами возможно до -20..-22 градусов", - резюмировала Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды.

По данным ГСЧС, уже сейчас по всей Украине начались проблемы, так из-за погоды без света оказались 55 населенных пунктов. Снег и сильный ветер сорвали провода в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях, ремонтные бригады уже устраняют повреждения.

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