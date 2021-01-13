Итальянская модель и актриса Моника Беллуччи покорила красотой в вечернем платье

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 56-летняя звезда опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой фирменный стиль. Как известно, Моника предпочитает классические сдержанные наряды, при этом многие годы остается одной из самых соблазнительных женщин.

Платья «в стиле Беллуччи» редко поднимается выше колена, и демонстрируют лишнее. Чаще всего звезда выбирает черный цвет. Именно Моника неоднократно становилась лицом итальянского бренда Dolce&Gabbana.

На свежем снимке моложавая красотка предстала в весьма оригинальном вечернем платье с декольте и необычным бантом спереди. Беллуччи дополнила образ длинными черными перчатками и объемной прической. В руках актриса держала ожерелье, которое собиралась надеть на шею.

В комментариях оценили образ звезды, оставив массу положительных отзывов.

«Лучшая», «Великая женщина!», «Красивая», «Королева», «Замечательная женщина», «Милая, где это ты», «Выглядит захватывающе», «Удивительная Моника, я люблю тебя, целую принцесса», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи в черном платье поразили неземной красотой. Женщина демонстрировала яркое украшение на своей прекрасной шее.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: «Ух, какая…».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи показала настоящую страсть, дав жару с толпой красавцев: "Лучше, чем Мэрилин Монро".

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи пленила пикантной позой, засветив кое-что интересное: «Шедевр».