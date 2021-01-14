Украинская певица Тина Кароль заинтриговала пикантной деталью во время отдыха со своим сыном Вениамином

Как сообщает Politeka.net, звезда выложила семейные кадры на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца). Мальчик увлекся видеогрой, лежа на кровати перед большим монитором в комнате с камином, а его знаменитая мама примостилась рядом и записала происходящее на камеру, "Поиграем", - подписала она.

На видео попала также кошка, которая живет в доме, и таинственный человек. Кадры тут же облетели социальную сеть и появились на фан-страницах. Некоторые пользователи предположили, что ноги в ролике принадлежит молдавскому исполнителю Дану Балану, которому приписывают роман с Тиной Кароль, а по мнению других, они принадлежат няне.

"Тина Григорьевна, что вы творите 😂 Кстати, чья там нога, очень интересно 😏😁"; "Нога Дана"; "А что там за мужские ноги у Тины?"; "Веня так повзрослел, красавчик! С Новым годом, счастливое семейство 🤩❤️"; "Да тут долбануться, перевернуться, можно и не встать!"; "Кто лежит на заднем фоне ??? Либо у меня глюки, либо это Дан и я молю бога, чтобы было второе 😂🔥"; "Няня"; "Хах, и они смотрят фильм про Дракулу... Им без Дана скучно 😂😂😂", - принялись рассуждать комментаторы.

Стоит отметить, что Тина Кароль очень редко показывает свою личную жизнь и сына Вениамина в частности. Однако недавно в соцсети всплыл архивный новогодний снимок мальчика.

Поклонники выложили детские фото певицы и ее сына, выступающих на утренниках в раннем детстве. Сама звезда в образе снежинки выглядела удивительно мило, а ее ребенок в костюме зайчика сразил сеть.

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