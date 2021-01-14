Известный российский актер Дмитрий Гусев перед смертью отправился к жене, чтобы отметить важное событие

Звезда сериалов "Глухарь" и "Папины дочки" 13 января возвращался домой со съемок и умер за рулем автомобиля, пишет "СтарХит". По словам агента Марии Крыжанской, Дмитрий Гусев ехал на годовщину своей свадьбы, сел в машину, но смерть настигла его совсем рядом со съемочной площадкой.

«Это проект «Скорая», снималось в Курьянове. Он буквально 500 метров отъехал на машине, спешил домой», - отметила Мария Крыжанская.

Как стало известно, артист потерял сознание за рулем прямо во время движения. Врачи проводят вскрытие и выясняют, что же привело к трагедии, по предварительной версии, у 45-летнего мужчины остановилось сердце. Дмитрий был еще довольно молод и не жаловался на состояние здоровья.

«Нормально он себя чувствовал, прекрасно совершенно, ехал на свой юбилей свадьбы, жена его ждала, все хорошо, нагрузка у него была нормальная, небольшая», - подчеркнула агент погибшего.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Гусева нашли уже мертвым на Курьяновской улице в Москве. Случайные прохожие заметили, как автомобиль актера буксовал на месте, и вызвали медиков, которые оказались бессильными.

Дмитрий Гусев освоил профессию актера в Ярославском государственном театральном институте и в 2001 году начал выступать в московском Театре на Юго-Западе. Примечательно, что на большие экраны актер попал еще в 1993 году с маленькой ролью в казахском фильме "Абулхаир-Хан".

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