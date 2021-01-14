Мужчина не может добиться от ПриватБанка возврата денег

Об этом говорится в жалобе, которая появилась на портале Минфин.

По его словам, ему перечислили деньги из Израиля по системе PrivatMoney. Он с документами отправился в отделение ПриватБанка, где услышал отказ в выдаче средств.

"Зашел с кассы — в кассе подтвердили, валюта есть идите к операционисту. Операционист удивилась, что я не клиент и предложила стать клиентом Приват Банка, я отказался, что послужило отказом в получении денег. Пришлось звонить в Израиль и просить переадресовать другой системой (Western, moneygram…)", - продолжил он.

В Израиле жестко отреагировани на действия ПриватБанка и заявили, что они не имеют права не выдавать ему деньги. Более того, своими действиями украинский госбанк нарушает соглашение, заключенное между ними.

"Вооружившись этим знанием — зашел сразу к руководителю отделения, госпоже Солдатовой Людмиле Викторовне, которая очень внимательно выслушав, сообщила, что она должна сделать мою идентификацию, я ей дал паспорт и ИНН, они ответила, что этого не достаточно, необходимо стать их клиентом для идентификации (!!!) замкнутый круг какой-то! Ощущение не из лучших — тебе надо срочно деньги, а они не дают, выдумывая причины. Это дно!", - эмоционально продолжил он.

Мужчина решил обратиться со своей проблемой на горячую линию. Он 25 минут ожидал соединения с оператором, но его слушать не захотели и разъединили.

"Добрый вечер! Обратились в личном сообщении, чтобы уточнить детали", - оперативно отреагировал на жалобу сотрудник ПриватБанка.

В комментариях другие пользователи предположили, что клиентов специально вынуждают оформлять карты, после чего они бы узнавали о еще нескольких нюансах получения денег, в том числе и дополнительные комиссии.

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