Популярная певица Наташа Королева окончательно помирилась со своим мужем Тарзаном после скандала с изменами

Как сообщает Politeka.net, знаменитость провела с Сергеем Глушко (настоящее имя шоумена) Старый новый год. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она разместила короткое совместное видео, записанное во время путешествия на самолете.

Наташа Королева запечатлела себя на камеру в салоне авиалайнера в белой толстовке и ярко-красной защитной маске, которую спустила на подбородок, воровато оглядываясь по сторонам, как бы не заметили стюарды. Улучив момент, артистка одними губами прошептала поклонникам "Со Старым новым годом" и снова скрыла лицо. Звезда выглядит очень счастливой, аж искры из глаз стреляют.

Затем Наташа перевела камеру на своего мужа, который расположился в соседнем кресле и засмотрелся в окно. Для авиаперелета Сергей Глушко тоже надел толстовку, но черного цвета, а также синюю маску. Свои длинные волосы шоумен собрал в пучок на макушке, чтобы не мешали. Судя по всему он даже не заметил, что его снимает жена.

Ранее Наташа Королева и Тарзан приняли участие в съемках проекта "Племя", в рамках которого жили в одном из племен Занзибара и выживали практически в диких условиях. Недавно певица призналась, что из-за плохих условий у нее началось сильное обезвоживание, и она два дня пролежала в неважном состоянии.

Напомним, Наташа Королева разрыдалась в объятиях Тарзана после скандала с изменами: "Столько боли и позора принес...".

Как сообщала Politeka, опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото.

Также Politeka писала, что плачущие Королева и Тарзан поразили кадрами примирения, о скандале можно забыть.