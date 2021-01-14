Популярная певица Наташа Королева окончательно помирилась со своим мужем Тарзаном после скандала с изменами

Как сообщает Politeka.net, знаменитость провела с Сергеем Глушко (настоящее имя шоумена) Старый новый год. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она разместила короткое совместное видео, записанное во время путешествия на самолете.

Наташа Королева запечатлела себя на камеру в салоне авиалайнера в белой толстовке и ярко-красной защитной маске, которую спустила на подбородок, воровато оглядываясь по сторонам, как бы не заметили стюарды. Улучив момент, артистка одними губами прошептала поклонникам "Со Старым новым годом" и снова скрыла лицо. Звезда выглядит очень счастливой, аж искры из глаз стреляют.

Затем Наташа перевела камеру на своего мужа, который расположился в соседнем кресле и засмотрелся в окно. Для авиаперелета Сергей Глушко тоже надел толстовку, но черного цвета, а также синюю маску. Свои длинные волосы шоумен собрал в пучок на макушке, чтобы не мешали. Судя по всему он даже не заметил, что его снимает жена.

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак ошеломила роскошью своего особняка за три миллиона евро, новые фото: "Снежная королева"

Александр Эллерт наконец сознался, что был знаком с Мишиной до "Холостячки": "Есть предыстория..."

Вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев: "Никогда с таким не сталкивались"

Никитюк перешла грань дозволенного, показав себя в прозрачном белье: "Хотим Лесю в "Холостячке"

Эллерт довел Мишину до истерики, что не показали зрителям «Холостячки»: «Всю группу на уши подняла»
Показать еще

Ранее Наташа Королева и Тарзан приняли участие в съемках проекта "Племя", в рамках которого жили в одном из племен Занзибара и выживали практически в диких условиях. Недавно певица призналась, что из-за плохих условий у нее началось сильное обезвоживание, и она два дня пролежала в неважном состоянии.

Напомним, Наташа Королева разрыдалась в объятиях Тарзана после скандала с изменами: "Столько боли и позора принес...".

Как сообщала Politeka, опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото.

Также Politeka писала, что плачущие Королева и Тарзан поразили кадрами примирения, о скандале можно забыть.