Минздрав готовится к росту заболеваемости в феврале и реагировать на новые вспышки инфекции китайского вируса

Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал возможное продление локдауна в интервью агентству "Интерфакс - Украина". Согласно прогнозам, после зимних праздников, в средине февраля, начнет расти количество заболевших гриппом, сезонная вспышка наложится на эпидемию китайского вируса и обострит ситуацию.

Как заявил Виктор Ляшко, во время новогодних "каникул" украинцы реже ездят на работу, больше времени проводят с семьей и не обращаются к врачам без крайней нужды, из-за этого уровень заболеваемости должен снизиться. Чтобы растянуть этот процесс и сделать возвращение людей на работу более плавным, Кабмин и ужесточил карантин.

"Это будет происходить постепенно и позволит сбить кривую роста, чтобы увеличение заболеваемости не ввело систему здравоохранения в коллапс", - отметил главный санврач. - "К тому же больницы сейчас готовы значительно лучше, чем это было в апреле, мае, августе".

По словам Ляшко, пока Минздрав не желает продолжения локдауна, хотя спрогнозировать ситуацию достаточно сложно. В планах министерства - вернуться к менее жесткому карантину и реагировать, опираясь на показатели заболеваемости и прогнозы специалистов.

"Мы планируем выйти из карантина с 25 января и не вводить жесткого карантина в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости", - подытожил представитель Минздрава.

Напомним об отмена ограничений в разгар локдауна: появилось важное заявление властей, "разрешили работу..."

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