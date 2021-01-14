Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма порадовал поклонников нескромным снимком с женой Лилией

Новое фото появилось в личном микроблоге Instagram.

Так, звездные супруги решили поучаствовать в дерзкой фотосессии в черно-белом стиле.

Влад Яма надел рваные джинсы, белую футболку, а сверху накинул клетчатый жакет. Самое интересное, что в кадре он стоит без обуви.

А вот Лилия Яма к фотосессии подошла более откровенно. Она стоит в коротких шортиках, которые акцентируют внимание на худеньких ножках девушки, и главный акцент на шелковой футболке, которая едва прикрывает грудь жены хореографа.

Поверх футболки Лилия надела также клетчатый пиджак, чтобы окончательно не сводить с ума фотографа и поклонников.

"Пускай удача всегда будет в кармане!", - подписал Влад Ядма дерзкий снимок в своем микроблоге, под которым фанаты оставили десятки восторженных комментариев.

"Вау", "Удача и успех", "Невероятные", "Фантастика", "Очень хорошое , атмосферное фото!", "Не пойму, кто кого раздел", "Это философский камень у вас теперь в кармане", "Даже слов нет, чтобы описать какое это классное фото", "Красавчики, молодцы!", - написали они под публикацией.

Ранее мы писали, что Влад Яма показал, как развлекается под песню своей бывшей партнерши Натальи Могилевской. Яма был в клубе, где играла песня артистки.

Судья шоу "Танці з зірками" не сдержался и пустился в пляс. Несмотря на то, что хореограф был очень просто одет, он зажигал на полную.

Напомним, что довольный Влад Яма блеснул торсом на роскошной яхте, фото уже в сети

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