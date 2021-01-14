Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сверкнула своими формами для популярного журнала

Как пишет Politeka.net, знаменитость приняла участие в фотосессии для издания Elle и опубликовала кадры на своей странице в соцсети "Инстаграм". Для нового выпуска она примерила сразу несколько ярких образов, которыми поспешила щегольнуть перед своими поклонниками.

Так Дженнифер Лопес надела кружевной костюм боди с полностью закрытыми руками, но обнаженными ногами. Из-за множества дырочек кажется, что ткань просвечивается насквозь, можно даже заметить отсутствие бюстгальтера. В таком виде звезда присела на раскладной стульчик, соблазнительно скрестив ноги.

Для другого откровенного фото Дженнифер позировала в мешковатом белоснежном платье с очень рискованным декольте, которое развернулось почти до пупка и сделало мощный акцент на пышной груди модели. В рамках фотосессии актриса также надела плотную блузку, расстегнув почти все пуговицы, и юбку, собранную из различных лоскутков и узоров.

Пользователи соцсети пришли в восторг от разнообразия смелых образов, на которые решилась 51-летняя Лопес, и засыпали ее приятными комментариями:

"Ух ты, эта обложка - все"; "Шикарная мама !!"; "О боже, богиня, королева! Люблю тебя"; "Ты светишься, мама !! Так горжусь тобой"; "это слишком горячо"; "Ваш стиль уникален! ✨ 🧡"; "Абсолютно потрясающе"; "Твоя улыбка делает меня счастливым"; "Вау, ДжейЛо, ты продолжаешь убивать игру"; "Посмотри на это красивое лицо !!! 😍❤️"; "Какая красивая женщина ... навсегда."; "Королева гламура"; "Бомба 🔥"; "А как ты влезла в эту бабушкину скатерть?"; " Боже! Что за женщина!!"; "Это слишком красиво".

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Как сообщала Politeka, Лопес впечатлила страстным образом в костюме с "невидимым" бельем: "Настоящий ангел!".

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