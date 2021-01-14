Американская певица, поп-идол последних лет Билли Айлиш порадовала поклонников баловством

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось свежее фото со звездой. Красотка сидела на заднем сидении автомобиля, облокотившись на стекло. Билли немного вылезла из машины, чтобы позировать на камеру. Зеленоволосая красотка решила немного побаловаться и показала язык своим поклонникам. Выглядела девушка дерзко и очень привлекательно.

«Я хочу видеть ее счастливое лицо каждый день», - подписали фото авторы аккаунта.

«Горячая детка», - коротко прокомментировали пост поклонники.

Как известно, Билли Айлиш стала широко известной только в 2016 году, но уже успела прославиться на весь мир. Своенравная певица известна своей искренностью и простотой. В 2020 году Билли стала настоящим триумфатором года, собрав все главные награды премии Грэмми. Ее песни и альбом были признаны лучшими, а саму певицу признали настоящим открытием.

Ранее мы писали, что Билли Айлиш засветилась рядом со знаменитым красавчиком, исполнителем Джастином Бибером. Парочку сняли вместе на публичном мероприятии. Звезды не скрывали улыбки, тесно прижавшись друг к другу.

Напомним, что дерзкая Билли Айлиш отбросила стыд, отшлепав себя прямо перед камерой: "ни капли стеснения".

Как сообщала Politeka, Билли Айлиш отбросила стыд, засветив фигуру в открытом бикини: "Чертовски хороша!".

Также Politeka писала, что Билли Айлиш разорвала на себе футболку, разбередив самые смелые фантазии: "Остановитесь...".