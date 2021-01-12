Мега популярна американська співачка Біллі Айлиш підірвала мережу повідомленням про вихід нової книги

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня повідомила, що випустила фотокнигу з ексклюзивними фотографіями. На обкладинці книги зображений портрет артистки ще зовсім маленькою.

«Я зробила фотокнигу про своє життя з дитинства до теперішнього часу і записала аудіокнигу з історіями, щоб доповнити деякі фотографії», - поділилася хорошою новиною з шанувальниками Айліш.

У Мережу відразу ж злили кілька ексклюзивних кадрів з нової книги. Один з них виявився вельми гарячим. На ньому улюблениця мільйонів сиділа на підлозі, повернувшись спиною до камери. Її смарагдове волосся спадало на спину, роблячи її схожою на русалку.

Біллі розірвала футболку прямо на тілі, розбурхавши фантазію фанів. Спина красуні була прикрашена точками. Це буквально звело з розуму фанатів, які стали поширювати кадри по мережі.

"Зупиніться, Боже, я так схвильований цією книгою і всіма її новими фотографіями!", "Щось в її спині є, вона така гаряча», «ця книга вб'є мене», "Буквально все в ній ідеально, наскільки вона справжня", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Біллі Айліш справжній поп-ідол останніх років. В Instagram на неї підписано понад 74 мільйони людей.

Нагадаємо, що зухвала Біллі Айліш дала насолодитися своїми пухкими губками на новому фото: «Солодка дівчинка».

Як повідомляла Politeka, щасливу Біллі Айліш застукали з Бібером, пара не стримала емоцій:"коли встигла...".

Також Politeka писала, що Біллі Айліш відкинула сором, відшльопавши себе прямо перед камерою:"ні краплі сорому".