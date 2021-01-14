Звезда телепроекта "Дом-2", телеведущая и певица Ольга Бузова побаловала фанатов откровенными кадрами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео с Мальдив, где она отдыхала вместе со своим парнем Давой. Певица была одета в мини-бикини красного цвета. Она позировала в маленьком бассейне, украшенного лепестками красных роз. Девушка крутилась перед камерой, демонстрируя свою нереальную фигурку. Судя по видео, именно так Бузова соблазняла Даву.

Бузова брала лепестки в руки и обсыпала себя ними, пытаясь казаться очень соблазнительной. На фоне виднелся голубой океан и чистое небо.

«Долетели. Всё, что было на Мальдивах, останется на Мальдивах», - подписала видео звезда.

В комментариях Ольге оставили массу приятных слов.

«Какая красота», «Мои любимые, а так хотелось чтобы вы еще отдохнули, эх», «Наша девочка дома», «Очень красиво Мась. И ты красивая», «Как говорится, самая-самая во всем», - пишут пользователи сети.

Как известно, во время отдыха на Мальдивах Ольга вышла замуж за своего парня. Они провели церемонию на пляже, обменявшись клятвами. Позже артистка похвасталась в Инстаграм обручальным кольцом. Впрочем, церемония не имеет никакой юридической силы, а является больше традицией и развлечением для туристов.

Напомним, что Бузова в микро-бикини вызвала оторопь, переборщив с загаром и похудением: "Можно анатомию изучать".

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова стала посмешищем, показавшись в мини-бикини: "Доски поплыли".

Также Politeka писала, что шальная Ольга Бузова выскочила на улицу без лифчика, хвастаясь лишними килограммами: "Не позорилась бы, как доска".