Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова приголомшила новим фото, зробленим на відпочинку

Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіжий кадр у своєму мікроблозі в Instagram, зроблений на Мальдівах.

Засмагла, немов шоколадка, Ольга позувала в блакитному мікро-бікіні, стоячи по коліно в прозорій воді. Розніжена Бузова закрила від задоволення очі і виставила вперед одну ніжку - її гладенька шкіра аж блищала на тропічному сонці. При цьому дівчина виглядала настільки худою, що можна перерахувати всі її ребра.

"Скільки разів була на Мальдівах, і кожен раз насолоджуюся і захоплююся цими квітами і фарбами природи", - підписала кадр Бузова.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Судячи з усього, перше, що кинулося людям в очі, це аж ніяк не розкішні кольори океану, в якому відбилося ясне небо, і не фантастичний загар співачки, а її сильна худорба.

"Можна анатомію вивчати, ти б поїла"

"Оля, яка ж ви худа🤔 Ви там поїжте активно)))"

"До дистрофії недалеко, як не перша стадія..."

"Ось скільки людей стільки і думок. Я Мальдіви люблю. А деякі з моїх туристів вважають поїздкою одного разу. Нудно і емоцій мало"

"Покахонтас😻"

"Яка ти красуня Оль 😻"

"Який загарчик, красуня 💙"

"Ой, яка ви вже чорна 🙈"

Раніше ми повідомляли, що зухвала Бузова показала в Мережі, як пірнула в басейн, повний пелюсток троянд. Виглядало це видовище вельми заманливо. Особливо можна замилуватися принадами зірки - для цього вона зробила все необхідне, надівши супервідверте червоне бікіні.

"Так було красиво 😍 Пам'ять на все життя 😍", - підписала кадри Ольга.

Нагадаємо, Бузова, яка змінилася, з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.