Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова вирішила прогулятися без ліфчика на Мальдівах

Кілька днів тому Бузова, як і інші популярні артисти, відправилася у відпустку на Мальдіви, де зіграла таємну церемонію з коханим Давидом Манукяном. Тепер співачка і телеведуча всіляко привертає увагу до себе і показує розкішний відпочинок на узбережжі біля свого будиночка.

Зараз на Мальдівах почався сезон дощів, який триватиме цілих десять днів, проте щасливу артистку це не зупиняє і вона проводить свою відпустку по повній програмі. Бузова також вирішила поділитися пікантним кадром в одному бікіні без ліфчика.

Вона вийшла на вулицю, посвітивши бюстом і помилувалася вже сірим небом. Шанувальники ж звернули увагу на незадовільний стан її фігури і помітили, що у Ольги немає зайвих кілограмів.

"Доброго ранку ❤️ з 8 ранку прокидалася, щоб не пропустити жодної хвилини останніх днів відпочинку... але ♪ всю ніч і цілий ранок лив дощ♪. У підсумку встали в 11, за класикою😜 🙌 🏻. Йдемо їсти піцу і спагетті🍝 🐷. Схудну в Москві 😜», - написала Оля.

Користувачі мережі відразу ж відповіли:

"Чому там худнути, там підтягувати тіло треба, повисла вся🤣; що з вашими сідницями ? Все обвисли; вона стала ще худіше😭 😬; Не Ганьбилася б️️; дуже сильно схудла; шкіра та кістки де ж тут фігура; курага замість 🍑; пенсія вже; схудла то так, а логті як висить шкіра, білка не вистачає цьому організму; ну дуже худа, негарно; чому так В'яло?; Та ти і так дошка, куди тобі худнути)».

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що Ольга Бузова разом зі своїм коханим вирішила відправитися на жаркий відпочинок на райських островах. І там пара провела весільну церемонію. Не коментуючи ситуацію, Бузова продовжує ділитися новими фото з Мальдів.

Також співачка і телеведуча поділилася кадром, на якому позувала в синьому купальнику і повернулася до об'єктиву боком. Щоб підкреслити стрункість фігури, дівчина також підняла лямки бікіні, що також викликало подив у деяких фанатів.

Нагадавши, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

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