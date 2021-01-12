Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова решила прогуляться без лифчика на Мальдивах

Несколько дней назад Бузова, как и другие популярные артисты, отправилась в отпуск на Мальдивы, где сыграла тайную церемонию с возлюбленным Давидом Манукяном. Теперь певица и телеведущая всячески привлекает внимание к себе и показывает роскошный отдых на побережье у своего домика.

Сейчас на Мальдивах начался сезон дождей, который продлится целых десять дней, однако счастливую артистку это не останавливает и она проводит свой отпуск по полной программе. Бузова также решила поделиться пикантным кадром в одном бикини без лифчика.

Она вышла на улицу, посветив бюстом и полюбовалась уже сереющим небом. Поклонники же обратили внимание на неудовлетворительное состояние ее фигуры и заметили, что у Ольги нет лишних килограммов.

«Доброе утро ❤️ С 8 утра просыпалась, чтобы не пропустить ни минуты последних дней отдыха... но 😂😂😂 всю ночь и целое утро лил дождь 🌧 . В итоге встали в 11, по классике 😜🙌🏻. Идём есть пиццу и спагетти 🍝 🐷. Похудею в Москве 😜», - написала Оля.

Пользователи сети сразу же ответили:

«Чему там худеть, там подтягивать тело надо, повисшая вся🤣; Что с вашими ягодицами ? Все обвисли; Она стала ещё худее😭😬; Не позорилась бы🤦‍♂️; Очень сильно похудела; кожа да кости где же тут фигура; Курага вместо 🍑; Пенсия уже; Похудела то да, а логти как висит кожа, белка не хватает этому организму; Ну очень худая, некрасиво; Почему так дрябло?; Да ты и так доска, куда тебе худеть)».

Недавно в сети появилась информация о том, что Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным решила отправиться на жаркий отдых на райских островах. И там пара провела свадебную церемонию. Не комментируя ситуацию, Бузова продолжает делиться новыми фото из Мальдив.

Также певица и телеведущая поделилась кадром, на котором позировала в синем купальнике и повернулась к объективу боком. Чтобы подчеркнуть стройность фигуры, девушка также приподняла лямки бикини, что также вызвало недоумение у некоторых фанатов.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник