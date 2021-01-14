Солистка известной украинской группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха покрасовалась стройной фигурой в коротком платье

Как сообщает Politeka.net, певица поделилась новым постом в Инстаграм, в котором порассуждала на тему своих эмоций после выступлений. Так, звезда призналась, что каждый раз после концерта ее переполняет энергия.

«В такие моменты я напоминаю себе мини-атомную станцию. Именно такие эмоции я испытываю после выступления. Меня переполняет энергия и я готова делиться ей с каждым проходящим мимо (если он не испугается цунами по имени Вика). И мне нравится это ощущение», - призналась исполнительница.

Она добавила, что ей даже начинает не хватать этих эмоций.

«Если подумать, мне даже кажется, что это некая зависимость – от слушателей, от драйва, от оваций и от вибрации, которая электрическим током пронизывает меня, когда мы со Славой поем», - добавила Смеюха.

Она также поделилась своими фотографиями в коротком черном платье с разлетающейся юбкой. Наряд позволил красотке продемонстрировать свои стройные загорелые ножки во всей красе.

Поклонники не могли не прокомментировать ее пост.

«Девочки вы бомба», «Умничка, огонь, заряд, позитив», «Красавица, умничка», «Девочки, вас всегда приятно и слушать и видеть!», - пишут люди.

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