Известная актриса и звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко покорила украинцев новым забавным роликом

На своей странице в Instagram артистка разместила короткое видео, поразив поклонников и новым образом, и неожиданной шуткой, передает Politeka.net.

В этот раз Виктория превратилась в роковую брюнетку, примерив черный короткий парик. Образ дополнил яркий макияж с красными губами и густыми накладными ресницами.

"Жидкие колготки, жидкие колготки, жидкие колготки зимою мне мама дала", — звонким голосом пропела Булитко на камеру, держа в руках тюбик с загадочной субстанцией.

"Мама всегда говорит: "Одевайся потеплее! Зима на дворе !" А Вы знали, что такое жидкие колготки ?)))", — написала Булитко под видео.

"Я знаю только что такое жидкие сопли на морозе)); Жидкие колготки?? А шубы жидкой нету?? - если заявит шо хочет шубу я ей вуаля 😂; Может их надо в три подхода наносить ? Чтобы теплее было😂; Оххх, красная помада огонь 🔥🔥🔥Вика, она вам очень идёт; Как все сложно у женщин. То эпиляция, то "жидкие" хз что... Зато весело наверно; Ну не СКОТЧ , уже хорошо 😂; Чуть со стула не упал; Зато стрелок не будет); Вы такая прекрасная😍даже с жидкими колготками в руках; Вика, ты лучшая, Женский квартал плачет", — поддержали юмористку в комментариях.

Напомним, Виктория Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице: "Надо было постараться".

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