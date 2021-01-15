Известная российская актриса Кристина Асмус заставила говорить о ее воссоединении с экс-мужем шоуменом Гариком Харломовым

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса поделилась свежим фото.

Асмус и Харламов вместе сходили с их дочкой на фильм, в съемках которого участвовал шоумен.

«Мы посмотрели «Последний богатырь: Корень зла»! Нам очень понравилось и фильм имеет, безусловно, заслуженный успех!.. Легко и с удовольствием дочка и племянница посмотреть фильм», - рассказала артистка.

Асмус опубликовала снимок, на котором с дочкой племянницей и мужем запечатлены в кинотеатре.

Отметим, совместное фото Асмус с Харламовым произвело настоящий фурор в Сети. Кто-то даже стал сомневаться, что они развелись. В то же время другие желают паре поскорее снова сойтись.

«Разве не развелись?», «Так они развелись, или нет?», «Вы красиво смотритесь все вместе», «Всё у вас наладится, и ему тяжело без вас и вам тоже, вы хорошая пара, только уступи ему», «Он от бабушки ушёл, он от дедушки ушел, он от Асмус ушёл, но обещал вернуться», «Давайте уже миритесь, мы за вас переживаем», «Самая крутая пара честная. Семья. Дай Бог все встанет на свои места, кризис средних лет», - пишут в комментариях.

Напомним, что помятая и растрепанная Асмус ошарашила словами после Нового года: «Бедняжка».

Как сообщала Politeka, довольную Асмус «застукали» с Харламовым после развода, камер не стеснялись: «Не могу насмотреться!».

Также Politeka писала, что Асмус не сдержала чувств рядом с Харламовым и решилась на откровение: «Когда любишь и очень хочешь…».