Цены на транспортировку газа в Украине будут снижены

Такое решение было принято в ходе совещания народных депутатов с представителями Кабинета министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

«Цены за транспортировку газа составят не более 1,79 гривны. А максимальная цена на газ будет не более 6,99 гривны за кубометр. Цена на газ будет почти одинаковой по всей Украине», - отметила нардеп.

Кроме того отмечается, что общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен. По словам нардепа, правительство примет постановление по тарифам 15 или 18 января, а новые тарифы будут утверждены 19 января.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство приняло решение зафиксировать единую цену на газ не выше 6,99 грн за кубометр на период карантина.

«Правительство приняло решение зафиксировать единую цену на газ не выше 6,99. Это рынок. Это цена газа на рынке. Но верхняя граница не должна превышать 6,99 грн за кубометр. "Нафтогаз" готов продавать потребителям газ по этой цене", — объяснил Шмыгаль.

Такая цена будет действовать на период карантина, или до конца отопительного сезона.

"Как минимум это будет февраль-март. И дальше мы будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно цена пойдет резко вниз и мы снимем эти ограничения. В большинстве стран Европы есть рыночное регулирование. Но там есть годовой продукт. Цена фиксируется на год. Мы тоже хотим сделать на год, а не на месяц, когда цена колеблется и люди не могут рассчитать свою платежку. А зафиксируем цену на год", — отметил премьер.

Напомним, с 1 января 2021 в Украине подняли цены на газ и электроэнергию, что привело к акциям протеста с перекрытием дорогв ряде регионов. В связи с этим 13 января правительство предложило ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до завершения этого отопительного сезона и цену на газ в 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей.

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