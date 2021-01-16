Звезды иногда решаются на кардинальные изменения

Знаменитости могут предстать в таком виде, что иногда их невозможно узнать, передает Politeka.net. Светленькая или темненькая: давайте посмотрим на красоток, которые поменяли цвет волос и решим, что им больше к лицу.

Не так давно российская актриса Кристина Асмус решила кардинально измениться - звезда из светло-русой девушки превратилась в шикарную брюнетку. Звезда опубликовала фото этапов своего окрашивания, доказав, что это не парик. На такие изменения актрису подтолкнула ее роль в одном из проектов.

Известная певица Ани Лорак недавно опубликовала стори, который "взорвал" сеть. Звезда стала блондинкой, правда, это оказался всего лишь парик. Пользователи сети тут же стали обсуждать новый образ артистки, большинство остановилось на том, что звезде больше идет быть "темненькой".

Украинская исполнительница Тина Кароль поразила внешностью став коротко стриженной брюнеткой. Звезда стала просто неузнаваемой, ведь ее привыкли видеть совсем другой. Пользователи сети были не в восторге от таких кардинальных перемен. К счастью, оказалось, что Тина надела парик для одной из своих ролей.

Дженнифер Лопес уже много лет не меняет свой цвет волос, но она не против экспериментов, поэтому носит парики. Так, красотка уже неоднократно превращалась в блондинку и брюнетку. Поклонники любят Джей Ло с любым цветом волос, поэтому всегда пишут ей много комплиментов.

Ким Кардашьян экспериментирует с цветом волос постоянно. Какой только не была эта соблазнительница. Она неоднократно нарывалась на критику, но звезда никогда не обращает ни на кого внимания.

Напомним, что Дженнифер Лопес в пикантном купальнике заткнула за пояс 18-летних: «Сладкая конфетка».

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