Известная модель Шилпа Сетхи, которую называют индийской Кардашьян, показала себя в максимально жарком образе
Шилпа активно ведет страничку в Инстаграм и показывает формы впечатляющих размером. Сетхи увеличила себе сначала пятую точку, а после этого скопила деньги на увеличение груди. Красотка сейчас живет в Нью-Йорке и ни в чем себе не отказывает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На фото Шилпа позирует в черном прозрачном платье, развернувшись спиной. Сетхи взялась руками за волосы, хвастаясь эффектными формами, которых совсем не смущается.
"Нравится мое платье?", - написала звезда.
Муж Аллы Пугачевой Галкин сообщил о трагедии, без отца остался 9-месячный малыш: "Что ж за напасть такая..."
Анджелина Джоли в одном вязаном свитере устроила пикантную прогулку на пляже: "Дама чудес"
Авто попало в фатальное ДТП, удалось выжить лишь одному: подробности и кадры трагедии
Ксения Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание: "Мое тело уже полностью..."
"Чапкис отказывается от еды и воды": появилось фото и новые подробности о состоянии судьи «Танців з зірками»
Фанаты поставили более 150 тысяч лайков и написали комментарии:
"Да, но может ли это сделать", "сегодня вечером для развлечения", "Я отказываюсь верить, что это издает неприятные запахи", "можете ли вы отреагировать на мой комментарий таким образом, чтобы я увидел, что мой 2021 год сделан, люблю тебя", "Можно сегодня увеличить картинку?", "Я вижу твою красоту", "Я одинок, мне действительно нужна девушка", "Мечта любого парня", "Ты настоящая девушка, хотя".
На втором фото Шилла уже стояла в топе и шортиках. Девушка акцентировала внимание на пышных ягодицах, которые были максимально обтянуты нарядом. Кадр получился зажигательным и манящим, так как Сетхи обожает себя показывать.
Напомним, русская Кардашьян распахнула халат и показала, какие "пышки" прячет в бикини
А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян обескуражила крупными формами в розовом боди
Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян повиляла знаменитыми ягодицами в красных стрингах