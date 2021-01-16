Известная модель Шилпа Сетхи, которую называют индийской Кардашьян, показала себя в максимально жарком образе

Шилпа активно ведет страничку в Инстаграм и показывает формы впечатляющих размером. Сетхи увеличила себе сначала пятую точку, а после этого скопила деньги на увеличение груди. Красотка сейчас живет в Нью-Йорке и ни в чем себе не отказывает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото Шилпа позирует в черном прозрачном платье, развернувшись спиной. Сетхи взялась руками за волосы, хвастаясь эффектными формами, которых совсем не смущается.

"Нравится мое платье?", - написала звезда.

Фанаты поставили более 150 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да, но может ли это сделать", "сегодня вечером для развлечения", "Я отказываюсь верить, что это издает неприятные запахи", "можете ли вы отреагировать на мой комментарий таким образом, чтобы я увидел, что мой 2021 год сделан, люблю тебя", "Можно сегодня увеличить картинку?", "Я вижу твою красоту", "Я одинок, мне действительно нужна девушка", "Мечта любого парня", "Ты настоящая девушка, хотя".

На втором фото Шилла уже стояла в топе и шортиках. Девушка акцентировала внимание на пышных ягодицах, которые были максимально обтянуты нарядом. Кадр получился зажигательным и манящим, так как Сетхи обожает себя показывать.

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