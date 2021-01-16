Звезды в отпуске не только хорошо проводят время, но еще могут набрать лишнее, нежась на пляже

Ради появления на концертах, на которых планируют произвести фурор, звезды постоянно сидят на диетах, занимаются спортом и контролируют режим дня. Позволяя себе расслабиться в отпуске, некоторые звезды заметно набирают лишнего. Представляем вам топ фото звезд, показавших свои фигуры без "прикрас".

Недавно Леся Никитюк показала, как изменилась ее фигура после всех праздников и как она на самом деле набрала лишнего на талии. Также Никитюк представила шуточный способ быстро убрать лишнее.

Тина Кароль активно отдохнула в Карпатах вместе с сыном и даже поделилась трогателньым роликом, записанным ради позравления фанатов. Полконники заметили, что Кароль удается хорошо держать себя в своей форме.

Настя Каменских отправилась на отдых на Мальдивы, откуда начала делиться разными яркими фото и даже попала под гнев сети за кадры в бикини. Чтобы не набрать лишнего, певица отправилась в зал прямо в отпуске.

Полина Гагарина после похудения и сброшенных несколько десятков лишних килограм всегда следит за собой. Некоторые даже отметили, что на пляже Гагарина выглядела еще худее, чем обычно.

Екатерина Осадчая после отпуска пожаловалась, что несколько поправилась и хотя на фото не видно ее лишних килограмм на талии, они и правда есть.

Светлана Лобода в отпуске всегда тренируется по утрам вместе с дочерью и уже не раз поражала стройной фигурой. В этот раз артистка покорила фигурой в Инстаграм, надев крошечный леопардовый бикини.

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова рассказла, что намерена вернуться на тренировки после отпуска, так как она совсем разленилась и ей пора возвращать свою форму, как раньше.

Оля Полякова отправилась на отдых на Мальдивы, где активно показывает кадры из отпуска. Недавно звезда также рассказала, что набрала уже два лишних кг и это не предел, так как ее отдых в самом разгаре.

Напомним, Лобода проиграла рядом с красоткой-мамой в купальнике, кадры с отдыха: "Моложе дочери выглядит".

Как сообщала Politeka, сочная Лобода довела до приятной дрожи в ультра-коротком платье: "Света шикарна".

Также Politeka писала, что Лобода в "соскользнувшем" топе прижала дочь к себе, заставив публику ойкнуть: "Сильные эмоции...".