Звезды в отпуске не только хорошо проводят время, но еще могут набрать лишнее, нежась на пляже
Ради появления на концертах, на которых планируют произвести фурор, звезды постоянно сидят на диетах, занимаются спортом и контролируют режим дня. Позволяя себе расслабиться в отпуске, некоторые звезды заметно набирают лишнего. Представляем вам топ фото звезд, показавших свои фигуры без "прикрас".
Недавно Леся Никитюк показала, как изменилась ее фигура после всех праздников и как она на самом деле набрала лишнего на талии. Также Никитюк представила шуточный способ быстро убрать лишнее.
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Тина Кароль активно отдохнула в Карпатах вместе с сыном и даже поделилась трогателньым роликом, записанным ради позравления фанатов. Полконники заметили, что Кароль удается хорошо держать себя в своей форме.
Настя Каменских отправилась на отдых на Мальдивы, откуда начала делиться разными яркими фото и даже попала под гнев сети за кадры в бикини. Чтобы не набрать лишнего, певица отправилась в зал прямо в отпуске.
Полина Гагарина после похудения и сброшенных несколько десятков лишних килограм всегда следит за собой. Некоторые даже отметили, что на пляже Гагарина выглядела еще худее, чем обычно.
Екатерина Осадчая после отпуска пожаловалась, что несколько поправилась и хотя на фото не видно ее лишних килограмм на талии, они и правда есть.
Светлана Лобода в отпуске всегда тренируется по утрам вместе с дочерью и уже не раз поражала стройной фигурой. В этот раз артистка покорила фигурой в Инстаграм, надев крошечный леопардовый бикини.
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова рассказла, что намерена вернуться на тренировки после отпуска, так как она совсем разленилась и ей пора возвращать свою форму, как раньше.
Оля Полякова отправилась на отдых на Мальдивы, где активно показывает кадры из отпуска. Недавно звезда также рассказала, что набрала уже два лишних кг и это не предел, так как ее отдых в самом разгаре.
Напомним, Лобода проиграла рядом с красоткой-мамой в купальнике, кадры с отдыха: "Моложе дочери выглядит".
Как сообщала Politeka, сочная Лобода довела до приятной дрожи в ультра-коротком платье: "Света шикарна".
Также Politeka писала, что Лобода в "соскользнувшем" топе прижала дочь к себе, заставив публику ойкнуть: "Сильные эмоции...".